Политика
Lenta.ruМедведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» несмотря на санкции США.
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Медведев заявил, что «Северный поток-2» достоят несмотря на американские санкции
Комсомольская правда11:53
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Путин признался, что не пьет чай
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В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
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Об очередях, как в поликлинике на Затулинке, в областном минздраве предложили сообщать сразу руководителю лечебного учреждения.
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«Рост потребительских цен на бензин в 2019 году составил минимальное значение с 2008 года, а подорожание дизельного топлива стало минимальным с 2009», - подтвердили изданию в Росстате.
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