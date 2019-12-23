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Происшествия Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил Телеканал NHK со ссылкой на источник в МИД Японии сообщил, что российские пограничники задержали для досмотра японские рыболовецкие суда, часть из которых принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектуры Хоккайдо).

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