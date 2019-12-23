Политика
Lenta.ruМедведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» несмотря на санкции США.
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Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Гаджеты
Залп «Авроры»: в РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС
В РЖД заказали несколько тысяч отечественных смартфонов MIG C55 с предустановленной российской операционной системой (ОС) «Аврора» для работников инфраструктурного комплекса.
Экономика
«Росатом» ожидает рекордных показателей генерации на АЭС к концу года
В «Росатоме» ожидают, что по итогам 2019 года госкорпорация установит рекорд выработки электроэнергии на атомных электростанциях — почти 209 млрд киловатт-часов.
Общество
Три этажа башни обслуживания для стартового комплекса «Ангара» поступили на космодром Восточный
Пресс-служба центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) во вторник сообщает, что доставлены четвертый, пятый и шестой этажи кабель-заправочной башни.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне
Первый сезон "Ведьмака" вышел на Netflix в конце минувшей недели и предсказуемо спровоцировал сетевые баталии между теми, кому он понравился, и теми, у кого вызвал священную ярость.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции
Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
Энергетика
Названа доля России в импорте газа в Европу
Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Гаджеты
Самый мощный смартфон Huawei не получит сервисов Google
По словам представителя Huawei, компания и раньше выпускала на внутреннем рынке флагманы без встроенных сервисов Google.
Футбол
«Фратрия» выразила недовольство действиями РФС
Самое многочисленное объединение болельщиков московского "Спартака" "Фратрия" выразило недовольство политикой Российского футбольного союза (РФС) в отношении реализации билетов на матчи предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Медведев назвал условие предоставления Белоруссии мер поддержки
Белоруссия может получить меры поддержки от России после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Политика
Кадыров рассказал о просьбе Путина «не лезть под пули»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российский президент Владимир Путин просил его "не лезть под пули" не раз.
Общество
Звезды светят всем. Гороскоп на рабочую неделю 23 – 27 декабря
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 23 по 27 декабря 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Загадайте желание, и оно вполне может осуществиться.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Футбол
Форвард «КАМАЗа» Караев отправится на первый зимний сбор с ЦСКА
ЦСКА на первом зимнем сборе просмотрит нападающего «КАМАЗа» Давида Караева.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Единоборства
Василий Ломаченко: Бой с Теофимо Лопесом состоится в апреле
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, присутствовавший в прошлые выходные на поединке в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гарден», в котором 22-летний Теофимо Лопес отобрал пояс IBF у Ричарда Комми, рассказал в интервью, опубликованном на его официальном канале YouTube, о том, что увидел в этом поединке и когда планирует встретиться с Лопесом для выявления абсолютного чемпиона мира.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Политика
В Москву приедет турецкая дипломатическая делегация
Сама встреча стала результатом телефонных переговоров турецкого президента с российским коллегой Владимиром Путиным.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Кино
Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках фильма
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Кино
Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала «Бэтмена»
Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.