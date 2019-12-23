Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» несмотря на санкции США.
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