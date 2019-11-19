Премьер-министр отметил, что по итогам девяти месяцев наблюдается снижение товарооборота между странами примерно на 2%, зато почти на 4% вырос белорусский экспорт в Россию. Кроме того, в прошлом году объем взаимной торговли превысил $35 млрд.

Медведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%

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