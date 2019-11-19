Экономика
Аргументы и ФактыМедведев: белорусский экспорт в Россию вырос почти на 4%
Премьер-министр отметил, что по итогам девяти месяцев наблюдается снижение товарооборота между странами примерно на 2%, зато почти на 4% вырос белорусский экспорт в Россию. Кроме того, в прошлом году объем взаимной торговли превысил $35 млрд.
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Политика
Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Космос
Украина планирует построить город на Луне
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Политика
Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента
Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Политика
«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России
«Нафтогаз» опроверг информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Украине напрямую закупать природный газ в России с 2020 года.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за один евро
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Германия призвала сохранить транзит российского газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Происшествия
Главный кадровик нижегородской полиции задержан за крупную взятку
Предположительно, Сергей Бывалов за крупное вознаграждение якобы посодействовал начальнику Ковернинского отдела полиции Владимиру Голованову в получении звания "полковник полиции" – на одну ступень выше, чем полагалось по закону.
Космос
В Китае прошли испытания аппарата для посадки на Марс
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Происшествия
Защита сестер Хачатурян попросила рассмотреть их дело судом присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, просит о рассмотрении их дела с участием присяжных заседателей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.