Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.

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Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

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Происшествия В Приморье за взятки задержали инспекторов ДПС Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали инспекторов ДПС, которых подозревают в получении взяток, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Спорт ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

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