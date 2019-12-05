Экономика
ТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти шесть часов
Переговоры президентов России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились после 5,5 часов.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Общество
В Санкт-Петербурге начался митинг против повышения цен на проезд
С 1 января в Санкт-Петербурге повысят цены на проезд в общественном транспорте. Стоимость разового билета вырастет на 10 рублей.
Наука
Внешность динозавров трансформировалась при смене питания
Всех травоядных динозавров ученые из Великобритании и США разделили на две больших группы по устройству их жевательного аппарата и тому, как они его приобрели.
Политика
Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойном поступке
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Гаджеты
Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420
Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Политика
Посол КНДР: переговоры по денуклеаризации с США не имеют смысла
Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Общество
Глава Псковской области объявил 31 декабря выходным для госслужащих
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
Политика
В центре Киева проходит акция под названием «Красные линии для Зеленского»
Организаторами выступили бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которые являются лидерами трех парламентских партий.
Футбол
Каррера официально назначен тренером АЕКа
Новым главным тренером АЕКа назначен Массимо Каррера, сообщает клубный твиттер. Соглашение с итальянцем рассчитано до конца сезона-2020/21.
Общество
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Общество
Сенцову не дали слово на премии Европейской киноакадемии
Украинский режиссер Олег Сенцов возмутился тем, что ему не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Преемница Меркель: убийство в Берлине вредит отношениям с Москвой
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Космос
Рядом с умирающей звездой обнаружили загадочный объект
Группа специалистов из Германии, Великобритании и Чили сообщила об обнаружении странного объекта рядом с умирающей звездой.
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Культура
Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Напомним, год назад Киев и МВФ согласовали программу помощи, в рамках которой Украина должна была получить 3,9 миллиарда долларов.
Единоборства
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.