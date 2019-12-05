Экономика
ТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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Двое подростков скончались в онкоцентре им Блохина, по мнению Рыкова, причиной смерти могла стать врачебная ошибка
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Названы разрушающие кишечник продукты
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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
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Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Технологии
В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR
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Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман
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