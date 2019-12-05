Общество
ТК ЗвездаМедведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.
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Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста. Напомню, в соответствии с национальными целями наша экономика должна расти темпами на уровне мировых - 3%. Это вполне достижимо.
— Дмитрий Медведев, российский политикFinam.Ru 04:18
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