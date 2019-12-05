Мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста. Напомню, в соответствии с национальными целями наша экономика должна расти темпами на уровне мировых - 3%. Это вполне достижимо.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал свое выступление на большом интервью, которое проходит сегодня, 5 декабря, с характеристики темпов развития экономики в стране. По его словам, в целом для России год был вполне успешным.

Медведев дал оценку развитию экономики в России в 2019 году

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Политика Медведев назвал близорукой политику ЕС в отношении России Ранее 4 декабря страны – члены НАТО по итогам саммита в Лондоне назвали «агрессивные действия» России, а также международный терроризм основными угрозами безопасности организации.