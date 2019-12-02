Экономика

REGNUMREGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Читать в источнике
Комментировать97
Дмитрий Медведев
Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикОмскрегион вчера в 04:15
с чего всё началось
Согласно Распоряжению
 правительства РФ № 2875-р от 30 ноября, подписанного Дмитрием Медведевым, Омская область попала в топ-50.За достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 году Омская область получит дотации в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 1,170 миллиарда рублей.Наилучшие результаты среди регионов показали Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край, за что получили самые высокие дотации.Стоит отметить, что в 2018 году такие гранты получили 40 регионов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
РИА СуперОмсквчера в 03:52

Подробнее о событии

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русскомвчера в 03:09

Татарстан получил грант на 1,1 млрд рублей за эффективную работу чиновников

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:56

Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей

Российская газетавчера в 07:01

Рязанская область получила федеральный грант за эффективную работу власти

Московский Комсомолец03:08

Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъ02 декабря в 09:48

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газета02 декабря в 09:25

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
ТАСС 04:52
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Технологии

Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Ведомости 03:02
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Политика

В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай

Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай.
RT на русском 04:26
Политика

В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

Ранее стало известно, что власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.
РИА Новости 05:03
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против приятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на слова о предателе

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:10
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Религия

Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Известия 04:56
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Происшествия

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Российская газета 01:38
Общество

В России могут полностью запретить доступ коллекторов к долгам по ЖКХ

В России в начале 2020 года разработают законопроект, в котором будет прописан полный запрет доступа коллекторов к долгам за жилищно-коммунальные услуги, написала газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
РИА Новости 02:43
Футбол

Болельщики ЦСКА вступились за арестованных фанатов Спартака

Bethub.org 05:02
Авто

Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии

"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Новые автомобили 02 декабря в 20:26
Энергетика

Высший суд ЕС отклонил жалобу Польши на приостановку решения по доступу к OPAL

Высший суд ЕС отклонил жалобу польской компании PGNiG на приостановку решения Евросоюза по доступу к газопроводу OPAL.
ТАСС 04:56
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru вчера в 08:03
Фигурное катание

Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (FIS) опубликовал расписание финала взрослой серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
ProstoProSport 03:30
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РБК вчера в 15:31
Хоккей

Сборная России по хоккею назвала состав на Кубок «Первого канала»

Список игроков, которые выступят в составе национальной команды на Кубке «Первого канала», опубликован на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК вчера в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное