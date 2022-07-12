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Медведев допустил создание в будущем новой резервной валюты БРИКС

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев допустил возможность создания новой резервной валюты стран БРИКС.
Коммерсантъ
Медведев добавил, что платежеспособность Европы мало беспокоит Россию.
Взгляд.ру
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале
, что лучшей защитой от стремительно сдающего позиции евро является переход на новые способы оплаты, включая использование национальных валют.
Центральная Служба Новостей
Президент России Владимир Путин отмечал, что доллар и евро теряют свою ценность.
URA.Ru

Подробнее о событии

Медведев заявил о возможности создания новой резервной валюты для стран БРИКС
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Медведев предрек создание новой валюты для России и ее союзников
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Медведев не исключил создания новой резервной валюты для стран БРИКС
Общественная служба новостейвчера в 08:35
Д. Медведев: новая валюта стран БРИКС защитит от протухающего евро
Neftegaz.ruвчера в 08:39
Медведев не исключил создания новой резервной валюты для стран БРИКС
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