Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов

САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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