САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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