Экономика
Парламентская газетаМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новости01:55
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 05:23, Вашингтон
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
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Происшествия
Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
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Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Экономика
Названо число проблемных новостроек в России
Более 3,2 тыс. жилых домов в 75 российских субъектах признаны проблемными, а пострадавшими по ним — около 300 тыс. семей.
РБК 05:03
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Общество
Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год
Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Газета.Ru 04:25
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Финансы
Минфин и ЦБ отложили обсуждение введения отрицательных ставок по вкладам
Минфин обсуждал с Банком России возможность введения отрицательных валютных ставок по вкладам, пока его решили отложить, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Rambler News Service 04:16
Происшествия
Судимого тюменского блогера обвинили в разжигании ненависти к русским
По данным издания 72.ru, Кунгурова обвиняют в «разжигании ненависти к русском народу».
URA.Ru 11 ноября в 17:38
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
РИА Новости 01:25
Происшествия
Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда
В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
Известия 05:21
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Культура
Назван самый сексуальный мужчина года по версии журнала People
Американский исполнитель, автор песен и актер Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной по версии журнала People.
ФАН 04:50
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Аргументы и Факты вчера в 03:50
Авто
BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя
В рамках сервисной акции ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ» предложит владельцам отзываемых автомобилей бесплатно заменить дефектный двигатель.
Автоновости дня вчера в 09:08
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Общество
Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов
Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.
ТАСС 04:32
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Здоровье
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Комсомольская правда 04:21
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме
Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48