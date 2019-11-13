САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».

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