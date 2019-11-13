Экономика
ИзвестияМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новости01:55
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Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Футбол
У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков
Долги по зарплате и премиальным перед футболистами составляют три месяца, и уже очевидно, что это проблема — нормально работать, решая серьезные задачи, в таком режиме невозможно.
Спорт-Экспресс 02:00
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Политика
Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы «Белых касок»
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает обвинения британских СМИ в адрес РФ в связи с гибелью создателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье безобразным инструментом ведения информационной войны и ударом по репутации конкурента.
РИА Новости 03:45
Экономика
Россияне обеспокоились из-за роста цен на продукты
Россиян особенно беспокоит рост цен на продукты — о нем заявили 25 процентов респондентов.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
Lenta.ru вчера в 04:37
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда поставить прививку от гриппа
По словам специалистов Роспотребнадзора, россияне, которые еще не сделали прививку против гриппа, могут поставить ее до конца ноября.
НИА-Калининград 03:34
Футбол
Кучаев не считает, что ЦСКА осенью находился в кризисе
Результаты московского ЦСКА в осенних матчах чемпионата России и Лиги Европы были не самыми удачными, но это нельзя назвать кризисом, считает полузащитник армейского клуба Константин Кучаев.
РИА Новости 03:42
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Экономика
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Интерфакс вчера в 02:35
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Армия и оружие
Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
N+1 11 ноября в 08:22
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Происшествия
Учеников школы в Благовещенске пугает агрессивный одноклассник
ИА Порт Амур вчера в 03:19
Происшествия
Российская школьница умерла в «Артеке»
Lenta.ru 03:42
Финансы
Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ
Минфин России в 2020 году намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 04:10
Авто
Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Россия – Культура вчера в 01:56
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Космос
Ученые открыли высокоскоростную выброшенную черной дырой звезду
Ученые открыли высокоскоростную звезду S5-HVS1, предположительно выброшенную сверхмассивной черной дырой Стрелец А*. Скорость движения этого объекта в 10 раз превышает показатели аналогичных тел в галактике Млечный путь.
Дни24 01:03