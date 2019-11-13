Экономика
ИзвестияМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
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САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новости01:55
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На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
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Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Политика
Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии
Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
РБК 02:32
Технологии
Microsoft выпустил крупное обновление Windows 10
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RuNews24.ru вчера в 15:32
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RT на русском 01:43
Происшествия
Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега
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Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания
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Территория новостей вчера в 12:01
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Врач-онколог уточнил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк
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Evo-rus.com вчера в 09:00
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По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Транспорт
Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак
ГТРК Южный Урал вчера в 23:16
Общество
Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы
РБК вчера в 17:13
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
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Спорт
WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации
Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс вчера в 02:41
Музыка
В Екатеринбурге выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн
Globalcity.info 01:19
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском 11 ноября в 22:03
Футбол
Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»
После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина.
Вести.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
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Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия
Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше
Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки
Ugpressa.ru вчера в 11:37
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан ответил на вопрос о выводе из состава российского форварда команды Ильи Ковальчука.
RT на русском 02:20
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
ВЦИОМ составил «карту страхов» россиян
Как выяснилось в ходе опроса, наибольшие страхи (68%) вызывает рост или возможный рост социальной несправедливости между людьми.
ИА 1-Line вчера в 03:19