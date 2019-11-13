Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
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Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов

САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости01:55

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На развитие российского села выделят 36 млрд рублей

Телеканал 360°02:37

Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Известия01:17

Медведев захотел развивать российские села

Газета.Ru00:33

Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села

РИА Новости00:45

Медведев не исключил, что финансирование госпрограммы развития села может быть увеличено

ТАСС00:44

Медведев заявил о проведении госсовета по селу в конце года

Московский Комсомолец00:42

Дмитрий Медведев сообщил о планах развивать сельские территории

News.ru01:03
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Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Политика

Гуаидо признал сенатора Аньес законным временным президентом Боливии

Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя лидером страны в январе, признал временным президентом Боливии второго вице-спикера палаты сенаторов Жанин Аньес, которая после отставки Эво Моралеса объявила себя исполняющей обязанности главы государства.
РБК 02:32
Технологии

Microsoft выпустил крупное обновление Windows 10

Во вторник, 12 ноября вышло крупное ноябрьское обновление операционной системы Windows 10.
RuNews24.ru вчера в 15:32
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания

Алексей Панин обнародовал в Сети видео, показав жесткие методы воспитания: актер привязал свою рыдающую дочь к батарее, чтобы приучить к чистоте.
Территория новостей вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Врач-онколог уточнил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк

Лечащий врач рассказал СМИ о вторичной глиобластоме у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Evo-rus.com вчера в 09:00
Общество

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Транспорт

Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак

ГТРК Южный Урал вчера в 23:16
Общество

Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы

РБК вчера в 17:13
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ

Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия

Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Спорт

WADA собирается лишить РУСАДА статуса соответствия кодексу организации

Эксперты WADA собираются заявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.
Давыдов.Индекс вчера в 02:41
Музыка

В Екатеринбурге выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн

Globalcity.info 01:19
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском 11 ноября в 22:03
Футбол

Тренер «Оренбурга» Федотов может заменить Точилина в «Сочи»

После домашнего поражения футбольного "Сочи" от столичного ЦСКА (2:3) руководство южан, кажется, практически дозрело до увольнения главного тренера команды Александра Точилина.
Вести.Ru вчера в 14:45
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали в деле новые Су-35С

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры контрольного облета летчиками "Русских витязей" истребителей Су-35С, на который пилотажники пересели с Су-30СМ.
Утро.ru вчера в 09:40
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Происшествия

Тела двух украинцев найдены в холодильнике для фруктов в Польше

Тела двух граждан Украины нашли в Польше в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Российская газета 00:00
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения развития рака прямой кишки

Ugpressa.ru вчера в 11:37
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал об исключении Ковальчука из состава

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан ответил на вопрос о выводе из состава российского форварда команды Ильи Ковальчука.
RT на русском 02:20
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
ТАСС вчера в 14:02
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

ВЦИОМ составил «карту страхов» россиян

Как выяснилось в ходе опроса, наибольшие страхи (68%) вызывает рост или возможный рост социальной несправедливости между людьми.
ИА 1-Line вчера в 03:19
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