Экономика

ИзвестияИзвестияМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов

САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости01:55

Подробнее о событии

Медведев не исключил, что финансирование госпрограммы развития села может быть увеличено

ТАСС00:44

Медведев допустил увеличение финасирования госпрограммы развития села

REGNUM01:39

Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Известия01:17

Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села

РИА Новости00:45

На развитие российского села выделят 36 млрд рублей

Телеканал 360°02:37

Медведев заявил о проведении госсовета по селу в конце года

Московский Комсомолец00:42

Медведев захотел развивать российские села

Газета.Ru00:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Политика

В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах

Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.
Rambler News Service вчера в 06:22
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Политика

Глава Молдавии выдвинул на пост премьера своего советника Иона Кику

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по вопросам экономики Иона Кику, которого должен утвердить парламент.
ТАСС 11:34
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Экономика

Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития

Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Киберспорт

В Death Stranding начали делать ловушки для игроков через мультиплеер

Игроки в Death Stranding научились создавать ловушки для других пользователей с помощью мультиплеера.
CyberSport.ru 03:35
Политика

Глава Минобороны Франции объяснила слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли прокомментировала утверждение французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 12:51
Авто

В Египте началась реализация обновленной Lada Granta

Сегодня, 12 ноября, в египетской столице состоялось торжественное мероприятие в честь начала реализации нового семейства российских легковушек LADA Granta.
Pnzdrive 10:08
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
РБК 10:25
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Общество

Центр Венеции затоплен из-за дождя

Уровень воды в историческом центре Венеции поднялся до отметки 183 см, из-за дождей затоплено 80% города. Об этом 13 ноября сообщает ANSA.
Известия 00:53
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Экономика

В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Политика

Кадыров предложил открыть дорогу из Чечни в Грузию

Это Кавказ 11:08
Общество

В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»

Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Политика

Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.
News.ru вчера в 04:31
Культура

Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Авто

Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2

Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.
REGNUM 07:26
Кино

В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои

Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Здоровье

Названа смертельная опасность популярного лекарства

Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
Evo-rus.com вчера в 13:32
Игры

Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda

Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Политика

Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35.
ТАСС 12:51
Футбол

«Краснодар» интересуется полузащитником «Бешикташа»

Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в приобретении полузащитника турецкого "Бешикташа" Огузхана Озьякупа, сообщает sporx.com.
РИА Новости 10:28
Происшествия

«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко

Коммерсантъ вчера в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное