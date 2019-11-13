Экономика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
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Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов

САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости01:55

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Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села

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Медведев не исключил, что финансирование госпрограммы развития села может быть увеличено

ТАСС00:44

Медведев захотел развивать российские села

Газета.Ru00:33

Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

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Медведев заявил о проведении госсовета по селу в конце года

Московский Комсомолец00:42

Дмитрий Медведев сообщил о планах развивать сельские территории

News.ru01:03

Медведев допустил увеличение финасирования госпрограммы развития села

REGNUM01:39
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:21, Вашингтон
Общество

Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Армия и оружие

Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2

К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
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Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
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Шоу-бизнес

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Российская газета 00:37
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Газета.Ru вчера в 13:22
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Google собрала медицинские данные американцев

Компания Google негласно заключила соглашение с крупнейшей некоммерческой медицинской организацией Ascension о предоставлении доступа к миллионам медицинских записей американских граждан, включая имена и даты рождения.
Remedium.ru вчера в 05:23
Общество

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей.
ТАСС 01:32
Происшествия

Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео

В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.
Известия вчера в 10:34
Общество

Сотрудница Госдепа США похвасталась фальшивым снимком на обложке Time

Сотрудница Госдепартамента США Мина Чан приукрасила свои достижения снимком на обложке журнала Time, который оказался поддельным.
REGNUM 00:44
Общество

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газета вчера в 14:30
Кино

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Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, какие новые супергерои появятся в следующих фильмах компании.
iReactor вчера в 20:32
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

REGNUM 00:00
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков

REGNUM 02:13
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

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RT на русском вчера в 01:31
Авто

Дешевый кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером бренда с момента выхода на рынок, но, как оказалось, такая популярность имеет и обратную сторону.
Новые автомобили 11 ноября в 23:09
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

ВТБ в четвертый раз с начала года снизил ставки по ипотеке — до 8,6%. По всей продуктовой линейке они снизились на 0,4 процентного пункта.
Коммерсантъ вчера в 04:18
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Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

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По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Экономика

Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр»

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс вчера в 08:42
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

Telegram требует отклонить иск против запуска Gram

Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС вчера в 17:23
Авто

Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS

Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru вчера в 16:30
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 03:49
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
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