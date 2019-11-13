Экономика
ИзвестияМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новости01:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:21, Вашингтон
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Армия и оружие
Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Вдова Магомаева экстренно госпитализирована
РЕН ТВ вчера в 01:11
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
Российская газета 00:37
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Газета.Ru вчера в 13:22
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Технологии
Google собрала медицинские данные американцев
Компания Google негласно заключила соглашение с крупнейшей некоммерческой медицинской организацией Ascension о предоставлении доступа к миллионам медицинских записей американских граждан, включая имена и даты рождения.
Remedium.ru вчера в 05:23
Общество
Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей.
ТАСС 01:32
Происшествия
Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео
В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.
Известия вчера в 10:34
Общество
Сотрудница Госдепа США похвасталась фальшивым снимком на обложке Time
Сотрудница Госдепартамента США Мина Чан приукрасила свои достижения снимком на обложке журнала Time, который оказался поддельным.
REGNUM 00:44
Общество
Путин сократил рабочий день для жительниц сел
Российская газета вчера в 14:30
Кино
Стали известны новые супергерои будущих фильмов Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, какие новые супергерои появятся в следующих фильмах компании.
iReactor вчера в 20:32
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Авто
Дешевый кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером бренда с момента выхода на рынок, но, как оказалось, такая популярность имеет и обратную сторону.
Новые автомобили 11 ноября в 23:09
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
ВТБ в четвертый раз с начала года снизил ставки по ипотеке — до 8,6%. По всей продуктовой линейке они снизились на 0,4 процентного пункта.
Коммерсантъ вчера в 04:18
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Ведомости 02:03
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Экономика
Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр»
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс вчера в 08:42
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Общество
Telegram требует отклонить иск против запуска Gram
Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru вчера в 16:30
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 03:49
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32