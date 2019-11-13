Экономика
ИзвестияМедведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года. Об этом 13 ноября сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения средств на госпрограмму развития сельских территорий со следующего года.РИА Новости00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
RT на русском 09:32
Происшествия
Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок
Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Экономика
«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2
Средства на покупку 27,5% (66 млрд рублей) "Ростелеком" получит от ВТБ, который выкупит допэмиссию компании по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.
Российская газета 08:08
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
РИА Новости 08:37
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Общество
Вильфанд опроверг аномальность предстоящих морозов
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее похолодание носит временный характер, отметив, что прогнозировать аномальные изменения температуры на долгосрочный период "непрофессионально", передает ИА "НСН".
Москва 24 07:23
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показался на фото
Пока что в Volkswagen не дали имя новому кроссоверу и называют его «New Urban Coupe».
SpeedMe вчера в 12:46
Общество
В Россию придет зимнее бабье лето
Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Lenta.ru 07:27
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 11 ноября в 14:50
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Политика
Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Политика
Стало известно, сколько жителей ЛНР получили паспорта России
В МВД ЛНР рассказали, сколько граждан Республики уже получили паспорта Российской Федерации.
Rusvesna.su 08:06
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Армия и оружие
Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста
Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РЕН ТВ вчера в 10:09
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня 11 ноября в 17:36
Армия и оружие
Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины
Два американских катера типа Island, переданных США Киеву в 2018 году, включили в состав Военно-морских сил Украины, заявил в среду заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.
РИА Новости 07:35
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Политика
МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»
В министерстве отметили, что среди авторов цитируемого в статье доклада «нет ни одного признанного профессионала».
RT на русском 10:27
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Песков оценил вероятность проведения встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас рано говорить о проведении двусторонней встречи российского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
News.ru 10:16