Коронавирус

РБКРБКМедведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
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Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
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Группа «Сплин» даст онлайн-концерт

Inc-news.ru 15 апреля в 15:32
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Здоровье

Назван фактор, ведущий к тяжелой форме коронавируса

Встречаются редкие случаи тяжёлых форм заболевания коронавирусом, вплоть до летальных у здоровых и молодых людей.
ToDay News Ufa 15:37
Политика

Путин заявил, что проблема коронавируса уходит в регионы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что с проблемой распространения коронавируса после Москвы столкнулись и регионы России.
Аргументы и Факты 11:03
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Происшествия

В Ингушетии пропала четырёхлетняя девочка

В станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером 17 апреля пропала четырёхлетняя девочка.
RT на русском 19:56
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Политика

Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
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Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
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Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
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Здоровье

Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин

Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости 05:30
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Экономика

Путин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил обеспечить предприятия малого и среднего бизнеса средствами на выплату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тыс. руб. на одного сотрудника.
РБК 15 апреля в 10:07
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Наука

У авторов рекомендаций по выявлению аллергии на молоко выявили конфликт интересов

Авторы предполагали, что одна из причин такого положения дел — имеющиеся клинические рекомендации по выявлению аллергии на белок коровьего молока.
Индикатор 12:26
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Киберспорт

Невероятно, но факт: теперь у Fallout 76 положительный рейтинг в Steam

В момент выхода Fallout 76 игроки начали громить рейтинг проекта, однако спустя несколько дней «В основном отрицательные» отзывы неожиданно превратились в «В основном положительные» (71%).
Игромания.ру 09:16
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Культура

Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»

Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
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Общество

Экипаж МКС возвращается на Землю, охваченную коронавирусом

Корабль «Союз МС-15» отстыковался от Международной космической станции (МКС) и уже находится в автономном полете.
МИР 24 вчера в 23:38
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Политика

Трамп: число жертв коронавируса в США может составить 65 тысяч

По оценкам властей США, число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может достигнуть 60-65 тысяч.
Газета.Ru 19:38
Религия

В РПЦ констатировали сложную ситуацию из-за сокращения пожертвований

Начальник синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что РПЦ находится в сложной ситуации из-за сокращения пожертвований.
Газета.Ru 07:51
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Общество

Продажу алкоголя в кафе в жилых домах запретила Госдума

В России ввели запрет на продажу спиртного в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, площадь которых менее 20 кв. метров, пишет РИА Новости.
Live24 14:20
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ вчера в 10:27
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Происшествия

Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае

Коронавирус подтвержден у работника рудника в Алтайском крае, под наблюдение взято более 80 его коллег и медиков, сообщает Оперштаб Алтая.
Ugpressa.ru 15:02
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Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
10
Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
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Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
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Авто

Nissan продлил приостановку работы заводов в США

По данным информагентства Kyodo, концерн Nissan Motor из-за не лучшей эпидемиологической обстановки в США принял решение продлить приостановку работы своих американских предприятий.
SpeedMe 00:50
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Политика

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета 17:32
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Общество

Швецию вывозит кривая заболеваемости

Страна упорно не собирается вводить жесткие карантинные меры В Швеции от коронавируса умерло уже больше 1,3 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Здоровье

«Опора России» призвала отменить запрет на совместительство для врачей

«Опора России» 13 апреля обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников.
Известия 15 апреля в 16:49
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