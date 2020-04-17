Коронавирус
REGNUMМедведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 апреля в онлайн-интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.РИА Новости06:53
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Медведев предположил ужесточение мер по коронавирусу: «Ситуация тревожная»
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