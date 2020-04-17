Коронавирус

Piter.tvPiter.tvМедведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса

Говоря об ограничениях в других государствах, бывший премьер добавил, что всё зависит от отношений в обществе Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает изоляцию необходимой в связи с пандемией. Об этом он рассказал в интервью агентству "РИА Новости".
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с чего всё началось

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости06:53

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Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

РБК08:11

Медведев поддержал введение жестких мер из-за коронавируса

Коммерсантъ07:41

Медведев допустил ужесточение мер из-за тревожной ситуации с коронавирусом

Lenta.ru07:29

Медведев допустил введение более жестких мер для борьбы с COVID-19

Известия07:36

Медведев прокомментировал возможность новых мер по коронавирусу

RT на русском07:29

Медведев предположил ужесточение мер по коронавирусу: «Ситуация тревожная»

Московский Комсомолец07:01

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

РИА Новости06:53
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:35, Ашберн
Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
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Происшествия

В Псковской области умер шестой человек с коронавирусом

Шестой жертвой коронавируса в Псковской области стала 78-летняя женщина.
Псковская Лента Новостей 17:13
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Наука

Физически активные беременные мыши запасли бурый жир себе и детям

В экспериментах на мышах исследователи показали, что физическая активность во время вынашивания потомства приводит к увеличению количества бурого жира не только у самих беременных самок, но и у их детенышей.
N+1 14:00
Политика

Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников

Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
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Культура

Тесты на коронавирус сдадут участники шоу «Голос. Дети»

Участники мероприятия, не попадающие в кадр, обязаны надеть перчатки и маски. Каждые 3 часа на съемках будет проводиться дезинфекция.
Live24 вчера в 04:47
11
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
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Общество

Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Политика

Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома

Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств.
RuNews24.ru 04:05
12
Здоровье

Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Lenta.ru 16:55
8
Политика

В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США

Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
140
Здоровье

В Петербурге из-за коронавируса госпитализировали 137 медработников

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач Денис Гусев.
РБК 14:17
188
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия 14:17
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Культура

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Kinonews.ru 16:39
Армия и оружие

Российская РЭБ «Былина» самостоятельно уничтожит противника

Piter.tv 08:06
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Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
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Игры

В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO

Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
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Общество

Стройки Подмосковья будут разморожены со следующей недели — Воробьев

Разморозить стройки в Подмосковье планируется со следующей недели, заявил губернатор области Андрей Воробьев 17 апреля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 14:37
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Космос

США осуществят пилотируемый запуск в космос впервые за девять лет

Первый испытательный полет американского космического корабля Crew Dragon запланирован на 27 мая 2020 года, заявил директор NASA Джим Брайденстайн на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 12:35
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Политика

Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом.
Piter.tv 07:40
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
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Гаджеты

Apple представила новый бюджетный iPhone SE

ТАСС вчера в 04:22
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru вчера в 02:48
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Космос

Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса

В 1927 году остров поднялся из впадины, образовавшейся в результате разрушительного извержения Кракатау в 1883 году.
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Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате.
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Наука

Во Франции определили температуру гибели коронавируса

Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).
Pravda.Ru 06:59
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Музыка

На концерте «Евровидения» выступит Little Big

Live24 вчера в 09:56
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Шоу-бизнес

Максим Галкин сцепился с Собчак из-за Ивлеевой и Бузовой

Глупые челленджи взбесили Ксению Собчак, о чем она сообщила в Instagram. В комментариях ей ответил Максим Галкин.
Lisa.ru 11:45
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Общество

Работающим пенсионерам по больничным выплатят более 21 млрд рублей

На выплаты по больничным работающими пенсионерам из фонда социального страхования будет выделено более 21 млрд рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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