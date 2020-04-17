Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.

с чего всё началось

Говоря об ограничениях в других государствах, бывший премьер добавил, что всё зависит от отношений в обществе Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает изоляцию необходимой в связи с пандемией. Об этом он рассказал в интервью агентству "РИА Новости".

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