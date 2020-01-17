Политика

Москва 24Москва 24Мишустин назвал главную задачу кабмина

Главной задачей нового кабмина России станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Михаил Мишустин
Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.
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