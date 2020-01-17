Политика

REGNUMREGNUMМишустин поставил перед правительством первую задачу

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю достижения максимальных успехов в выполнении поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач.
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Михаил Мишустин
Хочу вас поблагодарить. Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось. Всех коллег знаю лично. На сегодняшний день все в соответствии с указом продолжают исполнять свои обязанности. Самое главное, нужно сосредоточиться на исполнении положений Послания президента.
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