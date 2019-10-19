Политика
RT на русскомМедведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
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Футбол
Тедеско обнулил «Спартак». Первый матч нового тренера красно-белых
Вечерняя Москва 13:34
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета вчера в 11:37
Кино
В Краснодаре начались съемки фильма с участием Хабенского и Нагиева
Из известных артистов в съемках фильма примут участие Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский. Также съемки пройдут в России, Китае и США.
Регион online 06:18
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Общество
Суд лишил актрису Бочкарёву водительских прав
Судебный участок мирового судьи №105 признал актрису Наталью Бочкарёву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование и лишил её водительских прав, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 06:33
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Армия и оружие
Турция пригрозила курдам возобновить операцию в Сирии
Анкара готова продолжить операцию в Сирии «Источник мира», если курдские формирования «Силы народной самообороны» не выйдут из зоны безопасности, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Взгляд.ру 09:59
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки
Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
Летидор вчера в 07:00
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Советский спорт 03:02
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.
RT на русском 13:23
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года
Тульская пресса 16 октября в 09:12
Общество
«Черновик»: в Дагестане декан университета угрожал отчислить студента из-за вопроса о коррупции главе МВД республики
Издание опубликовало видеоролик, на котором видно, как студент задает вопрос Магомедову во время встречи.
Snob.ru 13:19
Происшествия
Появилось новое видео отца сестер Хачатурян с дочерьми
ФАН вчера в 05:26
Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Двое фигурантов «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда
Общая газета.RU 17 октября в 17:23
Политика
Парламент Британии проголосовал за отсрочку Brexit
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за отсрочку Brexit, приняв соответствующую поправку.
Газета.Ru 10:06
Армия и оружие
Киев оборудует позиции в районе участка отвода сил, заявили в ЛНР
"Несмотря на относительное затишье на линии соприкосновения, противник продолжает фортификационное оборудование позиций и наращивание сил и средств в районе участка разведения Золотое", - заявил Филипоненко.
РИА Новости 17 октября в 07:33
Наука
Нанотрубку охладили постоянным током
В подвешенной нанотрубке осталось лишь несколько квантов колебаний, то есть ее удалось охладить до квантового режима, пишут авторы в журнале Nature Physics.
N+1 14 октября в 20:02
Экономика
British American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС вчера в 04:25
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Происшествия
Под Ярославлем при пожаре погибли пятеро детей
В Ярославской области при возгорании дома погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
Российская газета 02:14