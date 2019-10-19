Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом

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