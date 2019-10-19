Политика
RT на русскомМедведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
ТК Звезда 17 октября в 16:25
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Футбол
Фергюсон посетил тренировку «Манчестер Юнайтед»
Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был замечен на тренировке команды.
Soccer.ru 11:39
Политика
Меркель обсудила с Путиным подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель провела в субботу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались подготовка к скорейшему проведению саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), вопрос транзита газа через Украину, ситуация в Сирии и Ливии.
ТАСС 11:21
Происшествия
15 человек погибли после прорыва дамбы в Красноярском крае
15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Красная весна 05:55
Общество
Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак
В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.
RT на русском 11:49
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Футбол
Спартак — Рубин 0:0
RT на русском 11:27
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия 09:55
Авто
Mitsubishi Pajero уходит из России
Популярный когда-то в России и на мировом рынке внедорожник Mitsubishi Pajero уйдет из России.
Юга.ру вчера в 05:59
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° вчера в 14:33
Футбол
«Аталанта» упустила победу в матче с «Лацио»
В матче 8-го тура Серии А "Аталанта" на последних минутах упустила победу в игре с "Лацио".
Soccer.ru 10:57
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru 10:48
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
Автор канала заявил, что фото к нему попало от источника, который просил не раскрывать себя.
CyberSport.ru 11:12
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Авто
Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки
Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.
Новые автомобили вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Гаджеты
Intel готовится рассказать о совершенно новых процессорах
К сожалению, пока неясно, расскажет ли Intel 24 октября что-то новое о процессорах Lakefield или о новых «атомных» моделях на основе архитектуры Tremont.
iXBT.com 06:22
Происшествия
В Новосибирске из-за пожара в больнице эвакуировали 160 человек
В городской клинической больнице Новосибирска произошел пожар, говорится на сайте регионального ГУ МЧС.
РБК 12:29
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая похвасталась фигурой после многодневного голодания
Gazeta.SPb вчера в 17:17
Футбол
Комличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»
Спорт-Экспресс 12:36
Происшествия
В Ростове пожар в бараке унес жизни пятерых детей и двух взрослых
Как установил оперативный штаб на месте трагедии, погибли пять детей от года до шести лет и двое взрослых.
Вести.Ru 03:46
Происшествия
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам
По его данным, мать продавала девочку педофилам.
Lenta.ru 10:53
Футбол
Зенит — Ростов 3:0 (Перерыв)
31-летний форвард отпраздновал гол «дэбом». twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2019 «Дэб» (Dab) – танцевальное движение, когда танцор одновременно роняет голову во время поднятия руки по локоть в жесте, который похож на чихание.
Бомбардир.ру 12:27
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета вчера в 11:37
Теннис
Скончался бывший теннисист Александр Волков
Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его близкий друг, Евгений Кафельников.
Газета.Ru 08:23