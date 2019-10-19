Российский премьер Дмитрий Медведев встретился с президентом Сербии Александром Вучичем и поучаствовал в параде военной техники. Об этом сообщает РИА "Новости". Стоит отметить, что парад, посвящен 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Медведев и Вучич поучаствовали в параде военной техники под Белградом

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