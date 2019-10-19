Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где в эти дни празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает РИА Новости.

Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

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