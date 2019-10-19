Политика
Lenta.ruМедведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где в эти дни празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Общество
МИД РФ предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне
"Испания, Барселона - 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится на странице департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Игры
Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One
Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Политика
Вучич по-русски поблагодарил Путина
Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
Футбол
Роналду в Instagram зарабатывает больше, чем в «Ювентусе»
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Футбол
Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»
«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
Шоу-бизнес
Мария Порошина показала подросшего сына и дочерей
Отечественная актриса Мария Порошина решила показать своим поклонникам подросшего сына, а также двух дочерей.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Футбол
Ювентус — Болонья 2:1
Космос
NASA показало фото необычной спиральной галактики
NASA показало фотографию спиральной галактики NGC 4380, которая похожа на «портал в другое измерение».
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
Авто
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель
Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.
Шоу-бизнес
Родственники Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за ее здоровье
Пока Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационной клинике, ее близкие призывают всех неравнодушных помолиться о ее здоровье.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Единоборства
Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России
Происшествия
В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками
Участники московской рок-группы Zreet Артем Колбасов и Глеб Акимов умерли от передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Спорт
СБР будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года
Повестка дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) осталась неизменной, в нее не попал вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР).
Футбол
Тедеско назвал состав «Спартака» на матч с «Рубином»
Армия и оружие
В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
Общество
Власти заявили о задержании 60 человек во время митинга в Баку
Более 200 участников несанкционированного митинга оппозиции в центре Баку пыталась прорваться на площадь вблизи станции метро "28 мая", 60 человек были задержаны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления полиции азербайджанской столицы.
Наука
Пожилые и молодые люди по-разному воспринимают свет от светодиодных ламп
Избыток фиолетового и синего излучения в спектре светодиодных белых ламп заставляет глаза пожилых и молодых людей по-разному воспринимать их свет.