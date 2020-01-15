Политика

Маяк (г. Сосновый Бор)Маяк (г. Сосновый Бор)Медведев и правительство РФ подали в отставку

Путин заявил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства РФ, которое подало в отставку. Президент также сообщил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совбеза и предложить должность Медведеву.
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