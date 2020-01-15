Путин заявил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства РФ, которое подало в отставку. Президент также сообщил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совбеза и предложить должность Медведеву.

Медведев и правительство РФ подали в отставку

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