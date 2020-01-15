Политика
Маяк (г. Сосновый Бор)Медведев и правительство РФ подали в отставку
Путин заявил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства РФ, которое подало в отставку. Президент также сообщил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совбеза и предложить должность Медведеву.
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Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Экономика
Путин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста
15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Экономика
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Автоспорт
Десятый этап «Дакара» был прерван из-за погодных условий
Грузовики В преддверии десятого этапа ралли-марафона "Дакар" экипаж команды "КамАЗ-мастер" под руководством Андрея Каргинова уверенно лидировал в общем зачёте и имел в своём активе победы на четырёх спецучастках подряд.
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Происшествия
Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Политика
Какие изменения Путин предложил внести в Конституцию РФ
В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Кино
Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»
Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным
Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Экономика
Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Футбол
Валерий Карпин: «Ищем нефть. Деньги на Мбаппе надо срочно найти»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подшутил над своими футболистами. Он в шутку призвал их копать и искать нефть.
Здоровье
Самые опасные для здоровья приправы назвали врачи
Медики назвали самые вредные для здоровья приправы, которые можно найти на кухне почти у каждого россиянина.