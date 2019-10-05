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РИА НовостиРИА НовостиМедведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе

Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны.
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Дмитрий Медведев
Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Всё изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может.
— Дмитрий Медведев, российский политикИзвестия 10:31

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Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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