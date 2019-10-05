Политика
РИА НовостиМедведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может. Все наши отношения сейчас вполне прагматичны.
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Безвозмездной помощью, безвозвратными поставками… Всё изменилось в этом мире. Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идет и идти не может.
— Дмитрий Медведев, российский политикИзвестия 10:31
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