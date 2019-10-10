Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruМедведев меняет правила определения кадастровой стоимости недвижимости

Правительство намерено усовершенствовать процедуру определения кадастровой стоимости недвижимости, сообщает KONKURENT.RU. Новый законопроект будет направлен на сохранение принципа экономической обоснованности.
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Правительство России одобрило изменение процедуры кадастровой оценки

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Не дороже рынка

Российская газетавчера в 13:00

Власти введут персональную ответственность за ошибки в кадастровой оценке

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Глава Росреестра прокомментировала планы по кадастровой оценке недвижимости

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Новый подход к кадастровой оценке защитит интересы собственников и властей - Виктория Абрамченко

Интерфаксвчера в 08:58

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ПРАЙМ09 октября в 17:18
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Полиция Саратова отбила у линчевателей убийцу девочки

Накануне.Ru вчера в 20:55
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КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

RT на русском вчера в 18:23
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Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело

Газета.Ru вчера в 21:41
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Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 19:10
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Как сборная России по футболу разгромила Шотландию

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Как только Украина имплементирует у себя европейское законодательство, российский "Газпром" сможет работать на украинском газовом рынке и поставлять свою продукцию тем предприятиям Украины и в таком количестве, в котором захочет.
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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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В Бузулуке у церкви священник выстрелил в человека

9 октября на территории у Спасо-Преображенского мужского монастыря в Бузулуке произошла стрельба.
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Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
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«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

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Газета.Ru вчера в 12:15
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Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
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Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
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Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
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Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch

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О смерти вдовы актера Анатолия Папанова ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, где она проработала более 60 лет.
МИР 24 вчера в 17:42
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Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал об уровне зарплат сотрудников.
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Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

По данным Минздрава, лидером по числу новых выявленных случаев в 2018 году оказался Чукотский автономный округ — 29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК).
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
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