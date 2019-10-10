Экономика
Konkurent.ruМедведев меняет правила определения кадастровой стоимости недвижимости
Правительство намерено усовершенствовать процедуру определения кадастровой стоимости недвижимости, сообщает KONKURENT.RU. Новый законопроект будет направлен на сохранение принципа экономической обоснованности.
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Кабмин РФ обсудит проект о контроле определения кадастровой стоимости недвижимости
ПРАЙМ09 октября в 17:18
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