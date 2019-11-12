Общество

ТАССТАССМедведев на поезде прибыл в Барнаул

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул. На поезде он совершил путешествие по Сибири, проехав из Новосибирска в столицу Алтайского края. Поездка заняла около 3,5 часов.
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Глава Минтранса РФ рассказал о «беспрецедентных инвестициях» и планах

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Медведев провел совещание о планах РЖД в поезде Новосибирск — Барнаул

РБК05:33

Дмитрий Медведев провел совещание о планах РЖД в поезде по пути в Барнаул

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Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул на поезде

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Появилось видео из вагона спецпоезда Медведева в Барнаул

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Медведев на поезде прибыл в Барнаул

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Медведев проводит совещание в поезде Новосибирск – Барнаул

АМИТЕЛ07:18
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США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35

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Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
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Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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Трамп пригрозил новыми пошлинами против Китая при отсутствии сделки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.
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В России растут продажи китайских автомобилей

Daily-Motor.Ru вчера в 12:31
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Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире

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Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
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Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк

Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
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Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Одной из причин была названа проблема обеспечения жильем участковых в районах.
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США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

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YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли

В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
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Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
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В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
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Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
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До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

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