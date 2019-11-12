Общество
ТАССМедведев на поезде прибыл в Барнаул
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул. На поезде он совершил путешествие по Сибири, проехав из Новосибирска в столицу Алтайского края. Поездка заняла около 3,5 часов.
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Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Интернет
Facebook объявила о запуске онлайн-платежей
Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
Трамп пригрозил новыми пошлинами против Китая при отсутствии сделки
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары, если не будет подписана торговая сделка между странами.
Политика
Помпео рассказал о поставках оружия на Украину для «борьбы с русскими»
Авто
В России растут продажи китайских автомобилей
Теннис
Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире
Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Политика
ФСБ призывает готовиться к масштабным утечкам персональных данных
Опасения спецслужбы выглядят обоснованными на фоне участившихся утечек персональных данных россиян: самые громкие подобные случаи связаны с попадающими в руки мошенников базами данных клиентов различных крупных отечественных банков.
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Политика
В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о встрече Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Казахстане по приглашению Нурсултана Назарбаева.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника диабета
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
Привлекать новых участковых на Сахалине планируют при помощи дешевого жилья
Одной из причин была названа проблема обеспечения жильем участковых в районах.
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Политика
Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России
Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Общество
О страхах россиян сообщил ВЦИОМ
Снижения доходов опасаются 63% жителей, а 58% не хотели бы, чтобы медицина стала платной. Также 58% россиян беспокоит рост цен на товары.
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».