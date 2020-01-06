Общество

News.ruNews.ruМедведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. В распоряжении подчёркивается, что субсидии распределены адресно.
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Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ru06:07

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газета03:46

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русском04:13

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM News03:52

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газета03:51

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ru05:07

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАСС03:26
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:21, Ашберн
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Массовое отравление детей в новгородском лагере проверяет прокуратура

Прокуратура Новгородской области проводит проверку по факту массового отравления детей в оздоровительном лагере «Гверстянец».
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Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю «темные дни»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
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Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

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Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

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В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

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