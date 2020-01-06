Общество

News.ruNews.ruМедведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. В распоряжении подчёркивается, что субсидии распределены адресно.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Медведев подписал распоряжение о субсидиях на строительство медучреждений

Вести.Ru06:07

Медведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений

News.ru05:07

Медведев распределил 95 млрд рублей субсидий на строительство медучреждений

ТАСС03:26

Медведев направил 95 млрд руб на строительство медучреждений

SM News03:52

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Российская газета03:51

Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения

Парламентская газета03:46

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

RT на русском04:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Наука

В Канаде создали тепловой квантовый двигатель

ToDay News Ufa 15:11
Наука

Морских тупиков впервые застали за использованием орудий

В одном случае тупик использовал палочку, чтобы дотянуться до перьев на своей спине.
Naked Science 04:00
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Взгляд.ру 15:42
Футбол

«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
LiveSport.ru 17:24
Армия и оружие

Новый ракетный обстрел произошел у посольства США в Багдаде

Напомним, прошлой ночью в «зеленой зоне» — укрепленном районе столицы Ирака, где кроме посольств расположены правительственные здания, тоже произошли взрывы.
НТВ вчера в 15:33
Общество

Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON

Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
РБК 08:59
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
iXBT.com 18:42
Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com 18:11
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Немецкое издание отмечает, что польский сейм планирует поддержать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направленный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».
Известия 19:32
Общество

Сбербанк предупредил об активизации мошенников к концу праздников

Сбербанк изучил активность мошенников в период новогодних праздников и предупредил, что к концу каникул злоумышленники войдут в «рабочий режим».
РБК 10:29
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Армия и оружие

Донбасс сегодня: погоня с полицией обернулась для ВСУ потерями, штаб ООС готовит диверсии

Штаб ООС готовит диверсии На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР.
ФАН 10:01
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия 18:53
Армия и оружие

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Взгляд.ру 12:41
Технологии

Samsung создал искусственных людей

Ореанда-Новости 14:52
Кино

Бондарчук рассказал о роли чувств в фильме «Вторжение»

Вячеслав Прокофьев / ТАСС Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал о роли чувства в фильме "Вторжение".
РЕН ТВ 05:09
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Футбол

«Интер» победил «Наполи» в гостях

ГЛАС.RU 17:48
Экономика

Медведчук заявил о росте долгов украинцев за ЖКУ

По данным Государственной службы статистики, на которую ссылается Медведчук, больше всего долгов за поставку газа и отопления.
Известия 12:14
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Общество

Австралия подсчитывает ущерб от лесных пожаров

Австралия подсчитывает катастрофический ущерб от пожаров. Пламя уничтожило уже более шести миллионов гектаров леса.
Вести.Ru вчера в 22:21
Технологии

У Xiaomi есть план на случай ввода санкций со стороны США

Компания Xiaomi имеет план на случай, если ее постигнет судьба Huawei в виде санкций со стороны США.
Актуальные Новости вчера в 14:44
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он "самый быстрый в мире".
РИА Новости вчера в 21:30
Армия и оружие

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Мой Брянск 00:04
Хоккей

«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Спорт-Экспресс 11:56
Экономика

Reuters узнало об иске ВТБ против Мозамбика

Российский банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона против мозамбикской государственной компании, с которой он сотрудничал в рамках проекта, находящегося сейчас в центре долгового скандала на сумму $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.
Коммерсантъ 18:26
Происшествия

В Великобритании осуждён серийный насильник

News.ru 10:12
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное