Общество
News.ruМедведев направил 95 млрд рублей на строительство медучреждений
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев распределил более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. В распоряжении подчёркивается, что субсидии распределены адресно.
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Регионам выделят более 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения
Парламентская газета03:46
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