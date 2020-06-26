с чего всё началось

Председатель партии "Единая Россия" направил главе российского правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заявила, что она инициировала развод Известная актриса Кристина Асмус последовала примеру Гарика Харламова и заявила о том, что их развод не является розыгрышем. 8

Игры В Sea of Thevies появятся платные частные серверы Разработчики объявили, что в Sea of Thevies появятся платные приватные серверы.

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 859

Здоровье Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. 85

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,2K

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. 1K

Политика Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. 348

Космос Астрофизики: Загадочный Оумуамуа может быть космическим айсбергом Если теория астрофизиков и Селигмана соответствуют истине, то загадочный астероид - это первый водородный айсберг.

Политика Суд заочно арестовал украинского журналиста Муждабаева Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца объявленного в розыск украинского журналиста Айдера Муждабаева, которого обвиняют в призывах к терроризму. 202

Футбол «Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом Футбольный клуб «Ростов» в игре 24 тура Чемпионата России против тульского «Арсенала» выпустит на поле основной состав, сообщает Матч ТВ.

Общество Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать. 6,6K

Политика Кремль ответил на недовольство Японии геологоразведкой у Курил Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на недовольство Японии российскими геологоразведочными работами заявил, что Россия имеет право проводить любые исследования у Курил. 792