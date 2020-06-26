Экономика
Газета.RuМедведев направил Мишустину предложения по поддержке туриндустрии
Председатель партии "Единая Россия" направил главе российского правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
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с чего всё началось
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил действующему премьеру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма, сообщает пресс-служба партии.Коммерсантъ08:52
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