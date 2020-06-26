Экономика
Газета.RuМедведев направил Мишустину предложения по поддержке туриндустрии
Председатель партии "Единая Россия" направил главе российского правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
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с чего всё началось
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил действующему премьеру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма, сообщает пресс-служба партии.Коммерсантъ08:52
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Общество
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Lenta.ru 10:13
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Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
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Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года
Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.
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Молодая талантливая актриса из Индии Сия Каккар, которая получила широкую известность в мире благодаря роликам, снятым для популярной среди молодежи социальной сети TikTok, покончила с собой.
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Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
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Литературный музей Горького горит в Нижнем Новгороде
Согласно полученной информации, сообщение о пожаре поступило к пожарным в 17:20 – горела кровля здания.
КозаПресс вчера в 11:30
Авто
Производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 95%
Британские автомобильные предприятия резко сократили производство транспортных средств в мае текущего года.
Экономика сегодня 10:09
Технологии
Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4
Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera вчера в 06:04
Общество
С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила
Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
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Авто
Рассекречена базовая комплектация новой Skoda Octavia
На старте продаж, который состоялся в конце 2019 года, новая Octavia была доступна в Чехии в двух комплектациях — «средней» Ambition и богатой Style.
32CARS.ru 06:56
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Авто
Электрический седан BMW третьей серии вышел на тесты
Как сообщает британское издание Autocar, на унификацию техники с моделью BMW i4 рассчитывать не стоит: скорее всего, по примеру кроссовера iX3, созданной на основе стандартного X3, седану достанется один электромотор на задней оси.
Авторевю 08:41
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Миллиардера Дмитрия Михальченко отпустили под домашний арест
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47 новостей 09:52
Технологии
Раскрыто настоящее число зараженных коронавирусом в США
Ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США.
Lenta.ru 10:03
Политика
В Херсоне развесили борды с клятвой Гитлеру
В Херсоне появились поздравительные билборды в честь годовщины принятия во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы».
ИА Новороссия вчера в 15:58
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Наука
Дельфины оказались способны к обмену знаниями
Naked Science 08:06
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
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Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Транспорт
Грузовые поезда запустят по Крымскому мосту в конце июня
30 июня по мосту пустят два состава. Как только они пересекут Керченский пролив, грузовое сообщение будет официально открытым.
Телеканал 360° 11:08
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С 29 июня на Кубани откроют детские сады
Губернатор Краснодарского края объявил об очередных послаблениях, которые вводятся на территории региона.
За рулем Кубань вчера в 11:10
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за изменения в регламенте
Отмечается, что представители клубов проголосовали за исключение пункта 3.2.3 из регламента о возобновлении, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря).
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