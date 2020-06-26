с чего всё началось

Председатель партии "Единая Россия" направил главе российского правительства Михаилу Мишустину предложения по поддержке туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

Общество Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас.

Политика Президент Сербии ожидает вступления страны в ЕС до 2026 года Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе заявил, что рассчитывает на вступление республики в Евросоюз до 2026 года.

Шоу-бизнес 16-летняя звезда TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством Молодая талантливая актриса из Индии Сия Каккар, которая получила широкую известность в мире благодаря роликам, снятым для популярной среди молодежи социальной сети TikTok, покончила с собой.

Авто Производство автомобилей в Великобритании рухнуло на 95% Британские автомобильные предприятия резко сократили производство транспортных средств в мае текущего года.

Авто Рассекречена базовая комплектация новой Skoda Octavia На старте продаж, который состоялся в конце 2019 года, новая Octavia была доступна в Чехии в двух комплектациях — «средней» Ambition и богатой Style. 1

Авто Электрический седан BMW третьей серии вышел на тесты Как сообщает британское издание Autocar, на унификацию техники с моделью BMW i4 рассчитывать не стоит: скорее всего, по примеру кроссовера iX3, созданной на основе стандартного X3, седану достанется один электромотор на задней оси.

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 319

Политика В Херсоне развесили борды с клятвой Гитлеру В Херсоне появились поздравительные билборды в честь годовщины принятия во Львове гитлеровскими коллаборационистами «Акта провозглашения Украинской державы». 5

Футбол ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом» В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".

Экономика МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%. 360

Происшествия Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео. 144