Экономика

Вести.RuВести.RuМедведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма

Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
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Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил действующему премьеру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма, сообщает пресс-служба
 партии.
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