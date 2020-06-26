Экономика
Вести.RuМедведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
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с чего всё началось
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил действующему премьеру Михаилу Мишустину перечень из 30 мер поддержки туризма, сообщает пресс-служба партии.Коммерсантъ08:52
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
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Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Авто
С 1 июля для российских водителей будут действовать новые правила
Уже со следующего месяца вводится ряд новых законопроектов, которые касаются рядовых российских водителей.
SpeedMe 00:39
Наука
Дельфины оказались способны к обмену знаниями
Naked Science 08:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Общество
В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России
О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Народные новости 07:22
Футбол
Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».
Metaratings вчера в 13:14
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Общество
В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса
В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.
РБК 09:55
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
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Названа дата выхода нового Lada Niva
Новая генерация Niva будет представлена практически одновременно с новой Lada 4x4, выход которой тоже запланирован на 2023 год.
SpeedMe 07:08
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Футбол
Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур
Из восьми матчей тура букмекеры не принимают ставки на исход двух игр - с участием Ростова и московского Динамо.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%
Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Коммерсантъ 03:47
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Политика
Лукашенко похвалил россиян за парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
RT на русском 09:22
Биатлон
Драчев, Майгуров и Васильев претендуют на пост президента СБР
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, член правления Союза Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев стали кандидатами на пост главы СБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 07:18
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за три изменения в регламенте
Клубы российской Премьер-лиги проголосовали за три изменения в регламенте, сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт».
Евро-футбол.ру 10:16
Здоровье
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу
ВОЗ обвинили в неверном толковании данных по коронавирусу.
Piter.tv 08:28