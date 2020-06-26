с чего всё началось

Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 551

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 354

Футбол Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал» Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 388

Общество В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса В казахстанском городе Байконур из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили ввести комендантский час.

Авто Названа дата выхода нового Lada Niva Новая генерация Niva будет представлена практически одновременно с новой Lada 4x4, выход которой тоже запланирован на 2023 год. 2

Происшествия В Туле задержали брачного афериста из Африки Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 2

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 3,1K

Шоу-бизнес Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение. 1K

Футбол Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур Из восьми матчей тура букмекеры не принимают ставки на исход двух игр - с участием Ростова и московского Динамо.

Политика Лукашенко похвалил россиян за парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.

Биатлон Драчев, Майгуров и Васильев претендуют на пост президента СБР Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, член правления Союза Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев стали кандидатами на пост главы СБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.