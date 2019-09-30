Политика

РИА НовостиРИА НовостиБабича назначили первым замминистра экономического развития

Ранее в социальной сети министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что представил кандидатуру Бабича на должность первого заместителя главы МЭР. "Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития", - сказал Осипов.
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Бабича назначили первым замглавы Минэкономразвития

RT на русском15:54

Медведев назначил Бабича первым замглавы Минэкономразвития

ТАСС16:05

Бабич стал первым замом Орешкина после трех месяцев работы в Минэке

Интерфакс14:07

Орешкин раскрыл новые обязанности Бабича

РБК15:28

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

РИА Новости14:27

Медведев утвердил в должности нового заместителя министра Орешкина

URA.Ru14:26

Кандидатуру Бабича представили на должность первого замглавы МЭР

РЕН ТВ14:30
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
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Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом

Жители Магаданской области живут в суровых климатических условиях, в которых сложно вести здоровый образ жизни, заявил РИА Новости министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, комментируя аутсайдерство Колымы в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни.
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В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
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В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.
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Известия 13:00
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
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Сборную Грузии возмутила песня Меладзе

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Футбол

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Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru 06:36
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Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда

Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
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Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов

Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
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Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров

В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.
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Экономика

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
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Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

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Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии

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В киновселенную Marvel вернется Человек-паук

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
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Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»

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Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
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Российские банки тестируют новый способ безналичной оплаты

Российские предприниматели в ближайшее время могут отказаться от POS-терминалов для безналичной оплаты.
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Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC

Новинка получила 8-местное исполнение салона. Концерн General Motors показал совместный проект с китайской компанией SAIC.
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Маттиа Бинотто: Феттелю оставалось проехать до пит-лейна 100 метров

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Президент России Владимир Путин проведёт 1 октября двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване, рассказали в пресс-службе Кремля.
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Банки не смогут взыскивать долги, выданные закредитованным заемщикам

Банк России планирует добиться запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту, если банк выдал его закредитованному заемщику.
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Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
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Михаил Викторович Бабич
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации с 15 июня 2019 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Кандидат экономических наук.
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