Политика
РБКМедведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой
Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
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Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Общество
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Происшествия
Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте
В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
Энергетика
Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа
Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Авто
Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля
В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Здоровье
Карантин ввели в школах Пензенской области
В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Происшествия
«Я здесь главный»: агрессивный поляк напал на российский грузовик
44-летний мужчина вырвал дорожный знак и напал на грузовик с криками: «Этом мой город, я здесь главный».
Экономика
Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%
Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Наука
Обнаружены опасные для человека грибковые облака
В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
Политика
Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова
«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Культура
Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве
Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Политика
На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию
Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Космос
Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле
Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Футбол
«Зенит» примет решение по Кокорину 29 января
По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.