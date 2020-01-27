Политика

РБКРБКМедведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране.
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Российская газета14:39

Медведев рассказал о факторе для успешной реализации послания Путина

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Медведев предложил «Единой России» помочь новому правительству с законами

РБК10:16

Медведев призвал ЕР объективно оценивать работу нового правительства

Lenta.ru10:34

Медведев отметил, что в вопросах защиты экологии в России нужно «вкалывать и вкалывать»

ТАСС10:34

Медведев поручил «Единой России» помочь кабмину в реализации послания

RT на русском10:11

Фетисов пожаловался Медведеву, что ЛДПР «рулит» в Госдуме спортом

РИА Новости11:52
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 17:12, Ашберн
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Общество

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности распространения в мире нового коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета 12:50
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
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Анонсирован первый трейлер девятой части «Форсажа»

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Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 25 января в 03:48
Происшествия

Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте

В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11.
RZN.info 05:10
Энергетика

Газпром поставил по «Турецкому потоку» первый миллиард кубометров газа

Первый миллиард кубометров газа поставил Газпром по газопроводу «Турецкий поток», говорится в сообщении компании.
Взгляд.ру 09:45
Авто

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
РБК 16:00
Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Bobsoccer 10:57
Общество

В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году

Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Российская газета 16:42
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Здоровье

Карантин ввели в школах Пензенской области

В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
Известия 07:41
Происшествия

Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
ТАСС 05:11
Происшествия

«Я здесь главный»: агрессивный поляк напал на российский грузовик

44-летний мужчина вырвал дорожный знак и напал на грузовик с криками: «Этом мой город, я здесь главный».
Московский Комсомолец 09:14
Экономика

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7%

Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.
Интерфакс 02:25
Наука

Обнаружены опасные для человека грибковые облака

В атмосфере и воздухе Земли неожиданно обнаружены опасные споры грибков, угрожающие здоровью.
Ugpressa.ru вчера в 13:50
Политика

Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова

«Пока могу сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Росбалт 05:16
Культура

Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве

Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Эхо Москвы 15:59
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 13:32
Футбол

Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Чемпионат 15:39
Политика

На Украине требуют от России часть Алмазного фонда и компенсацию

Своим постом Тягнибок поднял тему репараций, которые должна якобы выплатить именно Россия.
Газета.Ru 12:03
Единоборства

Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном

ProstoProSport 08:47
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК вчера в 08:23
Космос

Астероид диаметром до одного километра приближается к Земле

Потенциально опасный астероид в середине февраля пролетит вблизи Земли. Диаметр космического тела составляет от 440 до 990 метров.
Телеканал 360° 24 января в 20:23
Футбол

«Зенит» примет решение по Кокорину 29 января

По всей видимости, окончательное решение будет принято в среду, 29 января.
Metaratings 13:22
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Кино

Боевик «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 03:07
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