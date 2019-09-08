Политика
РБКМедведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
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с чего всё началось
Выполнить обещания Медведев считает, что "Единая Россия", получив по итогам единого дня голосования поддержку большинства жителей страны, должна проявить характер, выполнив свои обещания.ТАСС14:44
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Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика
Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина
В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Интернет
Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE
На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.
Astera 10:05
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android
Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Политика
Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании
В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Футбол
«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс 16:20
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика
Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета 16:28
Футбол
«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче
РИА Новости 13:41
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Гаджеты
Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году
Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.
Astera 10:03
Политика
Предварительные результаты выборов в Севастополе: обработано 24,46%
Севастопольская городская избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования в Заксобрание Севастополя по партийным спискам по состоянию, когда были обработаны 24,46% голосов.
ForPost 18:04
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Хоккей
В Омске продолжают разбирать «Арену-Омск»
В Омске продолжается разбор стадиона «Арена-Омск». Работы по демонтажу арены стартовали в начале сентября.
Чемпионат 15:42
Футбол
Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов
Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Чемпионат 16:59
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Гаджеты
Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30
Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens 15:17
Наука
Эксперты: Люди больше доверяют неполиткорректным людям, чем вежливым
Эксперты из США провели исследование, чтобы выяснить, кому люди больше доверяют и как люди воспринимают неполиткорректных людей.
HotGeo 06:53