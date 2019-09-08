Политика

РБКРБКМедведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране

«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой

Выполнить обещания Медведев считает, что "Единая Россия", получив по итогам единого дня голосования поддержку большинства жителей страны, должна проявить характер, выполнив свои обещания.
ТАСС14:44

Подробнее о событии

Медведев заявил, что «Единая Россия» остается ведущей политической силой

ТАСС14:44

«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев

РИА Новости14:26

Медведев о выборах: «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции

Коммерсантъ15:23

Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране

РБК14:45

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил партию «Единую Россию» с окончанием Единого дня голосования

Эхо Москвы17:06

Медведев доволен тем, что «Единая Россия» остается лидером

Вести.Ru14:55

Медведев остался доволен результатом «Единой России» на выборах

Взгляд.ру14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:13, Вашингтон
Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика

Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина

В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.
РБК 14:49
Происшествия

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Интернет

Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE

На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.
Astera 10:05
Кино

«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля

Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Экономика

Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
Гаджеты

Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android

Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском 15:49
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании

В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.
Московский Комсомолец 17:35
Кино

Хоррор «Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

Газета.Ru 17:56
Футбол

«Манчестер Сити» интересуется 20-летним полузащитником «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Спорт-Экспресс 16:20
Единоборства

Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Матч ТВ 09:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Политика

Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Политика

Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 14:19
Происшествия

В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар

Российская газета 16:28
Футбол

«Ростов» разгромил сборную Сирии в товарищеском матче

РИА Новости 13:41
Общество

В Гидрометцентре предупредили о смерчах на юге России

Известия 12:20
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Гаджеты

Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году

Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.
Astera 10:03
Политика

Предварительные результаты выборов в Севастополе: обработано 24,46%

Севастопольская городская избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования в Заксобрание Севастополя по партийным спискам по состоянию, когда были обработаны 24,46% голосов.
ForPost 18:04
Политика

Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Хоккей

В Омске продолжают разбирать «Арену-Омск»

В Омске продолжается разбор стадиона «Арена-Омск». Работы по демонтажу арены стартовали в начале сентября.
Чемпионат 15:42
Футбол

Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов

Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Чемпионат 16:59
Армия и оружие

Челябинским танкистам вручили черные ножи

Российская газета 05:33
Гаджеты

Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30

Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.
Anonsens 15:17
Наука

Эксперты: Люди больше доверяют неполиткорректным людям, чем вежливым

Эксперты из США провели исследование, чтобы выяснить, кому люди больше доверяют и как люди воспринимают неполиткорректных людей.
HotGeo 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное