Выполнить обещания Медведев считает, что "Единая Россия", получив по итогам единого дня голосования поддержку большинства жителей страны, должна проявить характер, выполнив свои обещания.

с чего всё началось

«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.

Политика На выборах главы Курской области лидирует Старовойт Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.

Политика Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Интернет Huawei отгрузила 200 млн единиц мобильных модемов с LTE На мировом рынке китайская компания уже отгрузила 200 млн мобильных модемов.

Кино «Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.

Политика Биль об отсрочке Brexit вступит в силу в Великобритании В понедельник, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II должна подписать законопроект, обязывающий кабмин страны запросить у Брюсселя 3-месячную отсрочку Brexit и не позволяющий осуществить эту процедуру без сделки с Евросоюзом.

Политика Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России» Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.

Политика Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.

Гаджеты Смартфон PinePhone под управлением Linux выйдет в 2020 году Создатели платформы готовы разработчикам программного обеспечения передать смартфоны PinePhone под управлением Linux с оболочкой KDE Plasma.

Политика Предварительные результаты выборов в Севастополе: обработано 24,46% Севастопольская городская избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования в Заксобрание Севастополя по партийным спискам по состоянию, когда были обработаны 24,46% голосов.

Политика Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Хоккей В Омске продолжают разбирать «Арену-Омск» В Омске продолжается разбор стадиона «Арена-Омск». Работы по демонтажу арены стартовали в начале сентября.

Футбол Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.

Гаджеты Huawei продемонстрировала возможности видеоредактора Mate 30 Одной из новоявленных программных фишек флагмана Huawei Mate 30 является видеоредактор, в котором используется весь потенциал нового NPU.