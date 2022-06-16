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Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев

Посещение Украины президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги не несет пользы и не приблизит стороны к миру.
РБК
О поездке Макрона, Шольца и Драги в Киев стало известно в четверг, 16 июня.
Lenta.ru
«Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой», — написал Медведев в Twitter.
RT на русском
Президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Италии встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Телеканал 360°

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