Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2». По его словам, они уже не ищут «благовидный» повод и защищают свои бизнес-интересы, препятствуя конкуренции.
Читать в источнике
Комментировать950

Подробнее о событии

Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

РБК13:07

Медведев: «Северный поток 2» завершат, несмотря на «стенания американских друзей»

Комсомольская правда12:56

Медведев заверил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

Газета.Ru13:31

Медведев назвал «борзостью» угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

РИА Новости12:45

Дмитрий Медведев заявил о «простоте и борзости» США

Говорит Москва12:44

Медведев объяснил давление США на «Северный поток — 2»

RT на русском12:48

Медведев заявил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

ТАСС12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество

Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti

Игромания.ру 10:19
6
Здоровье

Израиль готовится ко второму тотальному карантину

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что страна вернется к тотальному карантину, если суточное число заболевших перевалит за 2 000 человек.
MedikForum.ru 02:33
Энергетика

Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
309
Армия и оружие

Минобороны выполнило план весеннего призыва в условиях коронавируса

План по призыву выполнен, несмотря на то, что он проходил в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Московский Комсомолец вчера в 17:00
13
Авто

Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class

Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Общество

Росреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

Во избежание нарушения прав заявителей, включая регистрацию ипотеки и выдачу закладных, территориальным органам Росреестра на период мер, связанных с ограничениями по передвижению граждан, были даны поручения продлить сроки, в том числе, если необходимо представить дополнительные документы, отмечается в сообщении.
РИА Новости 08:10
22
Футбол

«Крылья Советов» вылетят в ФНЛ, если «Химки» решат играть в РПЛ

Если же «Химки» останутся во втором по силе дивизионе России, самарцы сохранят прописку в РПЛ.
Чемпионат 10:00
Армия и оружие

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос и стремясь избежать инспекции американской территории.
РБК 18:08
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
3
Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
18
Политика

США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
1,2K
Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
14
Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
41
Космос

ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды

Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз.
ГЛАС.RU вчера в 08:43
12
Наука

Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
20
Шоу-бизнес

Райдер и Паради заступились за Джонни Деппа в суде

МИР 24 15:12
Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU вчера в 07:41
18
Общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, заявили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:16
1,4K
Спорт

Вячеслав Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения главы РУСАДА Юрия Гануса в коррупции.
Чемпионат 18:00
Спорт

Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве

РИА "Новости" Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отказ от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве сборных ряда стран был ошибкой.
РЕН ТВ 16:44
Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
9
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news 10:56
Общество

На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений

Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
76
Общество

Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
RT на русском 15:55
9
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
1,5K
Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупные американские банки не хотят предоставлять кредиты нефтегазовым организациям США, которые испытывают финансовые трудности.
ToDay News Ufa 15:28
14
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
1,4K
Шоу-бизнес

Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот

Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk 10:11
Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное