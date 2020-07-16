Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2». По его словам, они уже не ищут «благовидный» повод и защищают свои бизнес-интересы, препятствуя конкуренции.
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Дмитрий Медведев заявил о «простоте и борзости» США

Говорит Москва12:44

Медведев: «Северный поток 2» завершат, несмотря на «стенания американских друзей»

Комсомольская правда12:56

Медведев объяснил давление США на «Северный поток — 2»

RT на русском12:48

Медведев назвал «борзостью» угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

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Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

РБК13:07

Медведев заверил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

Газета.Ru13:31

Медведев заявил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

ТАСС12:22
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

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Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
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США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»

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Локомотив — ЦСКА 2:1

ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
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Назван главный признак осложнений от коронавируса

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Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
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В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

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На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс

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Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

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