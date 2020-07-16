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КоммерсантъКоммерсантъ

Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2». По его словам, они уже не ищут «благовидный» повод и защищают свои бизнес-интересы, препятствуя конкуренции.В источнике
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Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

РБК13:07

Медведев: «Северный поток 2» завершат, несмотря на «стенания американских друзей»

Комсомольская правда12:56

Медведев заявил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

ТАСС12:22

Медведев объяснил угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

РИА Новости12:45

Дмитрий Медведев заявил о «простоте и борзости» США

Говорит Москва12:44

Медведев заверил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

Газета.Ru13:31

Медведев объяснил давление США на «Северный поток — 2»

RT на русском12:48
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Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ru10:26
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток02:52
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Министерство энергетики Дагестана возглавил Владимир Лемешко

Указом Главы РД Владимира Васильева № 53 от 16.07.2020 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституции РД министром энергетики Дагестана был назначен Владимир Лемешко, ранее занимавший должность заместителя Председателя Правительства РД.
РИА Дагестан09:25
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Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости13:56
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Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня13:30
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Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян

Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в Оборонсервисе Евгения Васильева за долгое время опубликовала свое фото в Instagram аккаунте и вызвала много положительной реакции.
iReactorвчера в 09:48
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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ruвчера в 01:40
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Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс05:17
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