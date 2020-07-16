Политика

CT newsCT newsМедведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

В США российский проект назвали прямой угрозой американскому бизнесу, что противоречит интересам страны. Медведев назвал это совершенно беспринципным заявлением и открытой борзостью, ведь Штатам плевать на поддержку в кризис, европейских партнёров и т.д.
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Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»

РБКвчера в 13:07

Медведев: «Северный поток 2» завершат, несмотря на «стенания американских друзей»

Комсомольская правдавчера в 12:56

Медведев заверил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

Газета.Ruвчера в 13:31

Медведев назвал «борзостью» угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 12:45

Дмитрий Медведев заявил о «простоте и борзости» США

Говорит Москвавчера в 12:44

Медведев объяснил давление США на «Северный поток — 2»

RT на русскомвчера в 12:48

Медведев заявил, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено

ТАССвчера в 12:22
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
5,7K
Политика

FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
РБК 03:07
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Здоровье

В Хабаровском крае ухудшилась обстановка по коронавирусу

Напомним, что число ежедневно поступающих в больницы жителей Хабаровского края с подтвержденным коронавирусом сохраняется на отметке, выше ста.
Московский Комсомолец 02:58
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Общество

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

DP.RU 02:47
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Наука

Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец

N+1 вчера в 09:50
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
Технологии

«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра

Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan вчера в 10:05
4
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
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Экономика

ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост»

Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК 03:19
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие

Индия упростила правила срочной закупки вооружений

ИА Красная Весна 15 июля в 11:57
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Здоровье

В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд

В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
15
Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 11:56
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Происшествия

Задержан расстрелявший оперативника уголовного розыска россиянин

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего предпринимателя Станислава Яковлева, расстрелявшего оперуполномоченного уголовного розыска Ислама Хамерзаева во время конфликта в баре пять лет назад.
Lenta.ru 03:11
Игры

Джефф Кили показал рабочую модель контроллера DualSense для PS5

Cyber.sports.ru 02:45
Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
17
Общество

Решение по протесту Renault ожидается в августе

В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
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Происшествия

В Москве задержали начальника отдела МВД

В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
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Здоровье

В Алтайском крае загрузка коронавирусных госпиталей достигла 80%

Загрузка больниц для зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилась до 80%, шесть заболевших COVID скончались за сутки, в тяжелом состоянии находятся 100 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:35
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Экономика

Цены промпроизводителей в России в июне выросли на 6,1%

Цены промпроизводителей в РФ в июне выросли на 6,1% после снижения на 2,8% в мае, в годовом выражении снизились на 8,3%, сообщает Росстат.
ПРАЙМ вчера в 12:19
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Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 1 003 832, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Коммерсантъ 01:11
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Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса

Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
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Гаджеты

IPhone 12 оснастят тканевым кабелем для зарядки в комплекте

ToDay News Ufa вчера в 04:53
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Как работают Яндекс.Новости?
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