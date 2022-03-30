ТАССМедведев назвал европейские меры против РФ способом оставить ЕС без газаЕвропейские санкции против РФ и отказ от платы за газ в рублях может оставить страны ЕС без газа.ТАССЗаморозить активы Центрального банка России.РБКПрезидент РФ Владимир Путин после введения санкций (заморозки валютных счетов РФ) поручил обеспечить перевод европейских потребителей газа на оплату в рублях.РИА НовостиОтказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерЭкономика сегодняЦарьградLife.ruКомсомольская правдаВечерняя МоскваОбщественная служба новостейНародные новостиФАНРБКREGNUMИзвестияЯнтарный КрайRT на русскомЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииМедведев назвал меры ЕС против России способом оставить Европу без газаLife.ru13:55Медведев перечислил «лучшие способы» оставить Европу без газаГазета.Ru13:14Медведев назвал отказ ЕС от расчетов в рублях лучшим способом остаться без газаФАН13:21Дмитрий Медведев назвал «лучшие способы» для Европы остаться без газаRT на русском13:17Дмитрий Медведев назвал часть принятых ЕС решений способом оставить Европу без газаLenta.ru13:16Медведев назвал европейские меры против РФ способом оставить ЕС без газаТАСС13:38Дмитрий Медведев назвал 5 способов оставить Европу без российского газаЯнтарный Край12:57Показать ещёОценить758Поделиться