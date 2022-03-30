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Медведев назвал европейские меры против РФ способом оставить ЕС без газа

Европейские санкции против РФ и отказ от платы за газ в рублях может оставить страны ЕС без газа.
ТАСС
Заморозить активы Центрального банка России.
РБК
Президент РФ Владимир Путин после введения санкций (заморозки валютных счетов РФ) поручил обеспечить перевод европейских потребителей газа на оплату в рублях.
РИА Новости
Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.
РБК

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Медведев назвал меры ЕС против России способом оставить Европу без газа
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