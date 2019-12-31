Политика
ИзвестияМедведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти». В то же время документ подтверждает, что договариваться можно даже по самым сложным вопросам. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Футбол
Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Политика
Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Авто
Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7
Suzuki XL7, длина которого составляет 4 445 мм, а клиренс - 180 мм, представляет собой 7-местную модификацию внедорожного компакт-вэна Suzuki XL6, который уже поступил в продажу в Индии.
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Спорт
Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом
По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Общество
Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества
Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Авто
BMW откажется от мотора с четырьмя турбинами
Немецкая компания BMW планирует постепенно отказаться от использования дизельного мотора с четырьмя турбинами.
Общество
В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»
Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Политика
В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ
Всего с 2016 года в Польше задержали 19 граждан Украины, которых разыскивает Интерпол для выдачи России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Политика
Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Здоровье
Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Экономика
В России посчитали число бедных
По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Культура
Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.