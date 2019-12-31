Политика

ИзвестияИзвестияМедведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти». В то же время документ подтверждает, что договариваться можно даже по самым сложным вопросам. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

РБК02:58

Медведев: транзит газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны

ТАСС02:31

Медведев заявил о прекращении взаимных претензий России и Украины по газу

Lenta.ru02:44

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом, который надо было найти

Коммерсантъ02:41

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Известия02:38

Медведев назвал компромиссом газовый контракт России и Украины

RT на русском02:35

Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу

РИА Новости02:52
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Кино

Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Игромания.ру 01:56
Футбол

Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
Известия 29 декабря в 20:06
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Общество

В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
StarHit.ru вчера в 14:30
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Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством

Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
ТАСС 01:58
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

В Кремле подготовили набор снимков и видеозаписей к 20-летию президента России Владимира Путина у власти.
Известия вчера в 11:09
Авто

Suzuki начала продажи кроссовера Suzuki XL7

Suzuki XL7, длина которого составляет 4 445 мм, а клиренс - 180 мм, представляет собой 7-местную модификацию внедорожного компакт-вэна Suzuki XL6, который уже поступил в продажу в Индии.
Новые автомобили 29 декабря в 09:04
Хоккей

Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020

Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Спорт

Глава WADA прокомментировал работу над российским допинговым кризисом

По словам 78-летнего Риди, агентство сделало большой шаг вперед. Особенно глава организации выделил допинговый кризис в России.
Политическая Экспертиза 00:33
Общество

Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
Авто

BMW откажется от мотора с четырьмя турбинами

Немецкая компания BMW планирует постепенно отказаться от использования дизельного мотора с четырьмя турбинами.
Motor 29 декабря в 04:00
Общество

В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Lenta.ru 02:40
Политика

Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

Московский Комсомолец вчера в 22:27
Происшествия

В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 01:54
Политика

Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»

Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Известия 02:17
Политика

В Польше задержали семерых граждан Украины по запросу РФ

Всего с 2016 года в Польше задержали 19 граждан Украины, которых разыскивает Интерпол для выдачи России.
REGNUM 01:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29 декабря в 16:20
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

РИА Новости вчера в 03:14
Политика

США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова

На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
РИА Новости 01:52
Политика

Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.
Аргументы недели 01:56
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Здоровье

Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя

Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
Российская газета вчера в 23:35
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Экономика

В России посчитали число бедных

По мнению аналитиков, показатель уровня бедности носит ярко выраженный сезонный характер — он достигает максимальных значений в первом квартале и минимальных — в четвертом, в том числе из-за выплат премий в конце года.
Lenta.ru вчера в 08:54
Общество

Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк

«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:51
Культура

Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Вечерняя Москва вчера в 22:04
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