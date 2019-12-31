Политика

ИзвестияИзвестияМедведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти». В то же время документ подтверждает, что договариваться можно даже по самым сложным вопросам. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Алексей Миллер
После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности.
— Алексей Миллер, российский экономистВедомости 03:51

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Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

РБК03:45

Медведев назвал компромиссом газовый контракт с Украиной

RT на русском02:35

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом, который надо было найти

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Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

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Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газета.Ru03:36

Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

РИА Новости02:52

Медведев: транзит газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны

ТАСС02:31
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