Политика
Капитал страныМедведев назвал «компромиссом» газовый контракт с Украиной
Глава правительства отметил, что даже по самым сложным вопросам нужно и можно договариваться и заключенный пакет документов это показывает. Он добавил, что контракт был подписан сроком на пять лет и является "компромиссом", к которому удалось прийти. Об этом Медведев написал на странице в Facebook.
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После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности.
— Алексей Миллер, российский экономистВедомости 03:51
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Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Политика
Глава дипмиссии США «невероятно» провёл время в Киеве
Дипломат Уильям Тейлор, покидающий пост временного поверенного в делах США на Украине, назвал свое пребывания в Киеве «невероятным».
Наука
Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Авто
В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan
Как известно, французский Renault продает в России только два по-настоящему бюджетных автомобиля – это седан Logan и хэтчбек Sandero.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Переговоры с Россией о военных объектах Белоруссия начнёт в 2020 году
Белоруссия и Россия в 2020 году приступят к переговорам о дальнейшем использовании российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории.
Политика
К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео
Политика
Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Армия и оружие
Японцы показали изображение нового истребителя
Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Хоккей
Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме
Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.
Экономика
Башкирия оказалась в тройке лидеров ПФО по динамике притока инвестиций
По динамике притока инвестиций Башкирия оказалась на третьем месте в Приволжском федеральном округе после Кировской области и Пермского края, следует из данных Росстата.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки
Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
Общество
Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске
Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.
Общество
Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества
Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Происшествия
В Крыму бушует крупный пожар на площади в 800 кв. м
Как передает «Крыминформ», ссылаясь на данные МЧС, общая площадь пожара в поселке Симеиз составляет 800 кв. метров.