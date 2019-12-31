Политика

Капитал страныКапитал страныМедведев назвал «компромиссом» газовый контракт с Украиной

Глава правительства отметил, что даже по самым сложным вопросам нужно и можно договариваться и заключенный пакет документов это показывает. Он добавил, что контракт был подписан сроком на пять лет и является "компромиссом", к которому удалось прийти. Об этом Медведев написал на странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать175
Алексей Миллер
После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности.
— Алексей Миллер, российский экономистВедомости 03:51

Подробнее о событии

Медведев назвал компромиссом газовый контракт с Украиной

RT на русском02:35

Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

РИА Новости02:52

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом, который надо было найти

Коммерсантъ02:41

Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом

Известия02:38

Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газета.Ru03:36

Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом

РБК03:45

Медведев: транзит газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны

ТАСС02:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество

Жители Дальнего Востока услышали новогоднее обращение Путина

Известия 07:18
Политика

Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
РБК 07:21
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Экономика

Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
Политика

Глава дипмиссии США «невероятно» провёл время в Киеве

Дипломат Уильям Тейлор, покидающий пост временного поверенного в делах США на Украине, назвал свое пребывания в Киеве «невероятным».
REGNUM 05:00
Наука

Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака

Naked Science 28 декабря в 11:00
Общество

Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента

Московский Комсомолец вчера в 09:57
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Известия 05:28
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
РИА Новости 05:13
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Авто

В Сети показали, каким может быть лифтбек Renault Logan

Как известно, французский Renault продает в России только два по-настоящему бюджетных автомобиля – это седан Logan и хэтчбек Sandero.
Автоновости дня 06:00
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие

Переговоры с Россией о военных объектах Белоруссия начнёт в 2020 году

Белоруссия и Россия в 2020 году приступят к переговорам о дальнейшем использовании российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории.
REGNUM 05:33
Политика

К 20-летию Путина у власти опубликованы архивные фото и видео

Радио Комсомольская правда вчера в 14:27
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Политика

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм

Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
РЕН ТВ 04:42
Политика

Стала известна речь Путина в новогоднем обращении

News.ru 07:09
Армия и оружие

Японцы показали изображение нового истребителя

Изображение перспективного самолёта было опубликовано японскими военными в проекте бюджета на 2020 год, который предусматривает выделение 256 миллионов долларов концерну Mitsubishi на разработку нового истребителя.
Популярная механика вчера в 23:30
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН вчера в 13:57
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Хоккей

Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме

Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Чемпионат 05:33
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали заключение контракта по транзиту газа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на получение Киевом более $7 млрд дохода от пятилетнего контракта с Россией на транзит газа.
RT на русском вчера в 17:54
Экономика

Башкирия оказалась в тройке лидеров ПФО по динамике притока инвестиций

По динамике притока инвестиций Башкирия оказалась на третьем месте в Приволжском федеральном округе после Кировской области и Пермского края, следует из данных Росстата.
ProUfu.ru 06:51
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru вчера в 21:57
Происшествия

В Норильске пассажиров автобуса замело снегом из-за сломанной форточки

Мэрия Норильска объяснила неисправностью форточки случай в автобусе, где пассажиров замело снегом.
РИА Новости 04:57
Общество

Дело экс-главы Серпуховского района рассмотрит суд в Подольске

Мособлсуд направил в Подольский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила "Интерфаксу" во вторник супруга экс-чиновника.
Интерфакс 07:02
Космос

Гигантская звезда может вскоре взорваться

Ученые предполагают, что расположенная от нас на расстоянии 613-881 световых лет звезда начала коллапсировать и скоро вспыхнет как сверхновая.
Портал Поиск вчера в 02:27
Общество

Жителей Москвы предупредили о новом виде мошенничества

Новый вид мошенничества выявили в Москве.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

В Крыму бушует крупный пожар на площади в 800 кв. м

Как передает «Крыминформ», ссылаясь на данные МЧС, общая площадь пожара в поселке Симеиз составляет 800 кв. метров.
Росбалт 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное