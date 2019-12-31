После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности.

Глава правительства отметил, что даже по самым сложным вопросам нужно и можно договариваться и заключенный пакет документов это показывает. Он добавил, что контракт был подписан сроком на пять лет и является "компромиссом", к которому удалось прийти. Об этом Медведев написал на странице в Facebook.

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