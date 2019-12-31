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Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти». В то же время документ подтверждает, что договариваться можно даже по самым сложным вопросам. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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