Политика
ИзвестияМедведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти». В то же время документ подтверждает, что договариваться можно даже по самым сложным вопросам. Об этом 31 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности.
— Алексей Миллер, российский экономистВедомости 03:51
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Политика
Россия и Украина подписали соглашение, обеспечивающее транзит газа
Россия и Украина подписали соглашение, обеспечивающее транзит газа. Об этом журналистам сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Армия и оружие
«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т
Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
Энергетика
Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова.
Общество
Голикова назвала фишкой России многодетные семьи
Отличительная черта российских семей — наличие двух-трех детей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия-24».
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Армия и оружие
Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
Политика
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.
Происшествия
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Футбол
«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера
Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой
Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Футбол
Сергей Семак: «Мое главное желание на Новый год — чтобы несчастных детей стало меньше»
Мое главное желание на Новый год — чтобы несчастных детей стало меньше.
Культура
Корпоратив в «Простоквашино»: вышла новогодняя серия мультфильма
Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования.
Энергетика
Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя
Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявили обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает во вторник СК РФ.
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Здоровье
Роспотребнадзор советует не готовить много салатов к новогоднему столу
Специалисты Роспотренадзора советуют не запасаться салатами впрок к новогоднему столу и не готовить их в больших количествах.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Политика
К 20-летию Путина у власти Кремль опубликовал архивные фото
На официальном сайте Кремля опубликовали подборку архивных фотографий к 20-летию пребывания Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Генеральный директор Первого канала и продюсер фильма Константин Эрнст рассказал, что лента предоставила возможность посмотреть на происходившие в начале XIX века события из 2020 года.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Общество