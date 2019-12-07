Политика
Газета.RuМедведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом
Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил, что решить газовый спор между Россией и Украиной не получится. Премьер выдвинул условие: прекращение со стороны украинских партнеров исполнение требований по судебным выплатам.
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с чего всё началось
Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам ещё заплатите деньги по всяким судебным решениям, — сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».News.ru05:53
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