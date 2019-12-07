с чего всё началось

Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил, что решить газовый спор между Россией и Украиной не получится. Премьер выдвинул условие: прекращение со стороны украинских партнеров исполнение требований по судебным выплатам.

Происшествия Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Происшествия Расчленителя Соколова направили в центр психиатрии имени Сербского Историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов направлен в центр психиатрии имени Сербского для проведения экспертизы.

Политика Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Футбол Владимир Федотов покинул «Оренбург» Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Кино Портал IMDb назвал самых популярных актеров года Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.

Политика СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.

Биатлон Сборная России назвала состав биатлонистов на эстафету в Эстерсунде Тренерский штаб сборной России назвал предварительный состав команды на мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.