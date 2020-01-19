Политика
БИЗНЕС OnlineМедведев назвал нерешенную задачу правительства
Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан. Об этом сказал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Время» на Первом канале.
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Медведев назвал среди нерешенных задач ушедшего кабмина рост доходов граждан
Газета.Ru19 января в 05:25
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