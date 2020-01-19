Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineМедведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан. Об этом сказал бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Время» на Первом канале.
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Тяжкая доля Дмитрия Медведева

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Медведев назвал нерешенные задачи своего правительства

Московский Комсомолец19 января в 05:12

Медведев назвал среди нерешенных задач ушедшего кабмина рост доходов граждан

Газета.Ru19 января в 05:25

Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства

Известия19 января в 05:18

И дальше в политике

Российская газета19 января в 14:00

Медведев назвал задачей нового кабмина рост доходов граждан

RT на русском19 января в 05:10

Медведев указал на главную нерешенную правительством задачу

РБК19 января в 05:49
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