с чего всё началось

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.

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Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

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Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 573

Армия и оружие Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. 22

Религия Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. 728

Здоровье Тестирование на коронавирус проводят 15 лабораторий Приморья В Приморье тестирование на коронавирус проводят 15 лабораторий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. 1

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 808

Общество Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей. 1

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Политика В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда». 356

Экономика АФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира» АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".