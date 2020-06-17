Коронавирус
РБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике".ТАСС01:09
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Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Комсомольская правда01:32
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен у The Black Eyed Peas
Российскую группу Little Big, которая должна была представлять Россию на Евровидении, заподозрили в плагиате.
iReactor вчера в 00:01
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Футбол
Кубок Украины. «Минай» — «Динамо». 17.06.2020. Где смотреть полуфинал онлайн, во сколько начало, прямая трансляция
В среду, 17 июня, в матче 1/2 финала Кубка Украины «Минай» из Закарпатской области примет киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:08
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии
Пенсии с 1 июля проиндексируют тем пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, соответствующий закон приняли в Госдуме в марте.
Ivbg.ru 14 июня в 05:55
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Общество
«Дождь»: в Москве покупают онлайн-голоса за поправки в Конституцию
В Москве предлагают деньги за регистрацию на портале mos.ru и голоса в поддержку поправок к Конституции.
Полит.ру 01:14
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие
Washington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 23:25
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Metaratings 15 июня в 14:25
Общество
Мошенники придумали схему обмана пользующихся смартфонами пенсионеров
Особенно страдают пожилые люди, желающие получить прибавку к пенсии, торгуя на рынке ценных бумаг.
ФедералПресс вчера в 17:44
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Здоровье
Тестирование на коронавирус проводят 15 лабораторий Приморья
В Приморье тестирование на коронавирус проводят 15 лабораторий, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:25
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости вчера в 06:06
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Экономика
АФК «Система» и РКИФ продают около 16% акций «Детского мира»
АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) планируют продать около 16% акций "Детского мира", в случае реализации их доли в ритейлере снизятся до 20,4% и 4,6%, говорится в сообщении АФК "Система".
ПРАЙМ вчера в 12:30
Происшествия
В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет
Сегодня рано утром в Бугульминском районе Татарстана на автомобильную дорогу около поселка Соколка экстренно сел учебный самолет.
Российская газета 02:29
Технологии
В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак
«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
Путешествия
В Кремле посоветовали россиянам ехать летом в Карелию
Российские власти посоветовали нашим согражданам отдыхать этим летом внутри страны.
Петрозаводск говорит 02:04