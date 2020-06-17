Коронавирус

РБКРБКМедведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он.
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с чего всё началось
"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике
".
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
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Общество

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Общество

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Общество

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Политика

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Происшествия

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Газета.Ru 02:35
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Общество

Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь

Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
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Армия и оружие

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Авто

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Фигурное катание

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Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Общество

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Происшествия

Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств

Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
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В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн в Facebook.
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Финансы

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